Fabio Alampi Redattore 4 novembre 2024 (modifica il 4 novembre 2024 | 18:50)

La UEFA farà osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le partite delle coppe europee in programma questa settimana come gesto di solidarietà nei confronti di Valencia, travolta da una tragica alluvione che ha causato centinaia di morti.