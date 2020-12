CdS – Marcos Alonso all’Atletico Madrid. “È stato vicino all’Inter, l’affare saltò perché…”

Dopo cinque anni al Chelsea, in estate Marcos Alonso era andato vicino al ritorno in Serie A perché l’ex Fiorentina era tra i giocatori in lizza per la fascia sinistra dell’Inter. La trattativa, però, è sfumata perché il Chelsea chiedeva un prestito con obbligo di riscatto, condizione non accettata dai nerazzurri che poi virarono su Kolarov.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a gennaio Alonso cambierà squadra e andrà all’Atletico Madrid. “Il divorzio è arrivato qualche ora fa: Marcos Alonso, ventinove anni, cresciuto nel vivaio del Real, giocherà da gennaio nell’Atletico Madrid”, scrive il quotidiano che conferma anche la formula: “Prestito di sei mesi: questa la formula trovata con il Chelsea. L’Inter non è più un rimpianto per Marcos Alonso”.