The Sun – Mercato, Alonso ancora nel mirino dell’Inter. Si nutrono dubbi su…

L’Inter cercherà di convincere il Chelsea a cedere Marcos Alonso in estate. Questo è quanto scrive il Sun che sottolinea come il club inglese non abbia ancora abbassato le sue pretese. 26 mln di sterline (30.3 mln di euro) la richiesta per il giocatore, come a gennaio. Il suo contratto scade nel 2023.

Il giornale inglese mette in evidenza soprattutto le capacità del calciatore di andare in avanti, ma scrive: “Di recente ha giocato da titolare contro Tottenham, Bayern Monaco, Bournmouth e Liverpool. Sulle sue capacità difensive si nutre ancora qualche dubbio. Non avrebbe problemi con Conte che preferisce usare la difesa a tre con i tre centrali a difendere e le due ali a centocampo ad attaccare. Se dovesse partire il Chelsea potrebbe pensare all’ex Inter Alex Telles“.

(Fonte: The Sun)