Libero – Alonso, l’Inter si è avvicinata alla richiesta del Chelsea: ecco l’offerta

Marcos Alonso è nel mirino dell’Inter. Secondo Il Giornale il club nerazzurro si sarebbe avvicinato alla richiesta di 25 mln fatta dal Chelsea (ma c’è chi parla di una richiesta di 50 mln). I dirigenti interisti avrebbero offerto sei mln per il prestito e 15 per l’obbligo di riscatto. Il Barcellona resiste all’assalto di Vidal perché vuole cedere Alena al Betis in prestito per regalargli esperienza in vista di un ritorno al club blaugrana. E infine c’è quel consiglio di Messi di cui si è parlato in Spagna: “Buona notizia per gli interisti. L’argentino avrebbe sconsigliato i vertici del Barça sull’acquisto di Lautaro Martinez per tutelare Suarez”, scrive il noto quotidiano.

(Fonte: Libero il quotidiano)