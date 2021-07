Altafini: “All’Italia manca un Lukaku che sfondi la porta. Su Spalletti…”

Le parole dell'ex calciatore: "Spalletti? Ha riposato tanto ultimamente, ma è un bravo tecnico. Credo abbia sbagliato ad allenare alcune squadre"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Jose Altafini, ex calciatore, ha parlato così di Luciano Spalletti al Napoli e non solo: "Spalletti? Ha riposato tanto ultimamente, ma è un bravo tecnico. Credo abbia sbagliato ad allenare alcune squadre. Spero che a Napoli faccia bene, valuteremo in seguito. Allegri che torna alla Juve? Dopo essere stato fermo due anni, torna in una squadra che ha disputato una stagione disastrosa. Tutto ciò che farà Max dal terzo posto in poi, sarà sicuramente meglio dell’anno di Pirlo.