Repubblica – Handanovic, Onana e l’alternanza: la porta Inter merita un discorso ad hoc

L’alternanza in porta in casa Inter. Oggi l’edizione online di La Repubblica approfondisce il tema in vista dell'Udinese

Alessandro Cosattini

L’alternanza in porta in casa Inter. Oggi l’edizione online di La Repubblica approfondisce il tema, dopo la seconda prova consecutiva dal 1’ di André Onana in Champions League. Si avvicina il match con l’Udinese e c’è curiosità sulla scelta tra i pali di Simone Inzaghi.

“Un discorso a parte merita il portiere. Se è vero che l'alternanza non funziona quasi mai - si vedano i casi Meret/Ospina a Napoli e Navas/Donnarumma a Parigi - bisogna constatare che l'avvicendamento fra i pali di Handanovic e Onana ha fin qui dato i suoi frutti. Per il camerunense, le sfide di Champions con Bayern Monaco e Viktoria Plzen sono state l'occasione per dimostrare di essere più che pronto a prendersi i guanti da titolare. Per Handanovic, sentirsi insidiato dopo lunghi anni senza concorrenti ha avuto effetti positivi. La super partita giocata a San Siro contro il Torino è lì a dimostrarlo. A Udine, salvo sorprese, dovrebbe toccare di nuovo a lui. Ma nulla è scritto. "I miei giocatori devono sapere che fra loro c'è competizione", ha detto Inzaghi a Plzen. Vale per tutti, anche fra i pali”, si legge sul quotidiano.