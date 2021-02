Altobelli amaro: “Bellugi grande uomo e giocatore. Spiace che…”

L'ex giocatore nerazzurro ha espresso il suo cordoglio per la morte dell'ex difensore interista

Spillo Altobelli, nelle sue stories su Instagram, ha scritto un post per ricordare Mauro Bellugi, ex difensore dell'Inter scomparso a seguito di una malattia che gli aveva provocato l'amputazione delle gambe. L'ex attaccante nerazzurro ha scritto un pensiero per lui ed esprime un po' di amarezza oltre al dolore per la scomparsa: "Mauro, riposa in pace- Sei stato, sei, sarai sempre un grande Giocatore e un grande Uomo. Mi dispiace che non ti abbiano mai dato la possibilità di collaborare con il tuo amato club".