Altobelli: “Scudetto? Inter in corsa a una condizione. L’uomo decisivo può essere…”

In una lunga intervista rilasciata a Leggo, l’ex attaccante dell’Inter Alessandro ‘Spillo’ Altobelli ha parlato della squadra nerazzurra e della lotta per lo scudetto: “Ha una gara in meno e ha un calendario con le prossime otto partite quanto meno abbordabili. Se ne vincesse sei o sette potrebbe rientrare nel giro“.

Altobelli sceglie i calciatori che potranno essere decisivi per lo ‘scudetto della ripartenza’: “Direi soprattutto su Dybala in casa Juventus. Ma come dimenticare un bomber come Immobile per la Lazio. Per l’Inter vedo bene Lautaro Martinez“.