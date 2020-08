Alessandro Altobelli, ex giocatore nerazzurro, ha espresso la sua opinione sulla situazione in casa Inter dopo le dichiarazioni di Antonio Conte: «Con alcuni presidenti dell’epoca, Conte non avrebbe mai fatto degli sfoghi del genere. Qualcosa di bello Conte lo ha fatto quest’anno all’Inter, ma non devi permetterti di attaccare la società così. Lo avrebbe dovuto fare in sede, dove si lavano i panni sporchi».

(TMW Radio)