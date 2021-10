Altobelli: “Il vero fuoriclasse dell’Inter non gioca. Ora dietro Napoli e Milan ma…”

Le considerazioni dell'ex nerazzurro ai microfoni di Rai Sport

Spillo Altobelli, ospite di RaiSport, ha parlato degli obiettivi stagionali dell'Inter di Simone Inzaghi. Queste le sue parole: "Vedendo Napoli e Milan, mi sembra che l'Inter almeno in questo inizio non sia alla pari. Ha qualcosa in meno, ma il campionato è lungo e il mercato di gennaio può cambiare tante cose. Il fuoriclasse dell'Inter non gioca e può fare di tutto".