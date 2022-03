Altobelli: “Impresa a Liverpool, a Inzaghi non si può dire nulla. Obiettivo seconda stella”

Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex bomber dell’Inter Alessandro Altobelli ha parlato della prestazione dei nerazzurri a Liverpool

«Dalle due partite giocate contro gli inglesi l’Inter meritava qualcosa in più. Quando siamo rimasti in dieci, per l’espulsione di Sanchez, avrei osato mettendo Dzeko; a Inzaghi però non si può rimproverare nulla. Senza più la Champions, l’obiettivo è lo scudetto della seconda stella».