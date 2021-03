Altobelli: “Inter, effetti positivi senza coppe. Magari toccherà anche…”

L'assenza di impegni infrasettimanali potrebbe facilitare non soltanto la squadra di Antonio Conte

Nel corso de Il bello del calcio, in onda su Canale 21, è intervenuto l’ex giocatore ed attuale opinionista tv, Alessandro Altobelli. Queste le parole dell'ex attaccante nerazzurro sul Napoli di Gattuso: “Io sinceramente vedo il bicchiere mezzo pieno perché ho fiducia in questa squadra. Il Napoli ha una orsa forte e si rialzerà. Nelle ultime quattro gare in casa ha sempre vinto e non ha mai subito reti, oggi è al sesto posto in classifica con una partita in meno nonostante abbia giocato per mesi senza attaccanti e con tanti infortuni. Ieri è rientrato Mertens e subito gli azzurri hanno ripreso a giocare bene e vincere. Magari senza le coppe il Napoli potrebbe avere degli effetti positivi come sta accadendo all’Inter".