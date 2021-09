Altobelli: “Inter, rosa competitiva: la squadra di Inzaghi fa paura”

Le dichiarazioni a Rai Sport della leggenda nerazzurra dopo il pareggio della squadra di Inzaghi per 2-2 contro l'Atalanta

L'Inter ce l'ha dentro, nel cuore e nella pelle. Nei pensieri, nei ricordi. Così Alessandro Altobelli ha parlato a Rai Sport dopo il pareggio di ieri contro l’Atalanta a San Siro per 2-2: “L’Inter sta facendo un buon campionato, ha una rosa competitiva. È una squadra che fa paura”. La squadra di Inzaghi è terza in classifica alle spalle di Milan e Napoli (in campo con il Cagliari).