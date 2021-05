Altobelli: “Inter, goditi lo scudetto! Finanze? Problema di tutti. Juve può solo…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore di Inter e Juventus Alessandro Altobelli alla vigilia della sfida dell'Allianz Stadium

Alla vigilia di Juventus-Inter, il doppio ex Alessandro Altobelli ha presentato il match - in programma domani alle 18:00 all'Allianz Stadium - ai microfoni di TuttoJuve: "Èuna partita molto importante, soprattutto per la Juve: i bianconeri hanno a disposizione solo la vittoria come risultato se vogliono andare in Champions!".