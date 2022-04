Altobelli: “Domani sfida cruciale per l’Inter. Juve favorita. Lautaro? Sono sicuro…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante nerazzurro ha parlato del derby d'Italia

Gianni Pampinella

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Altobelli ha parlato di Juventus-Inter, gara fondamentale per entrambe le squadre in chiave scudetto. "Quella di domenica sarà una sfida cruciale per i nerazzurri, sono loro a giocarsi di più. Si tratta di rientrare prepotentemente nella lotta per il titolo".

Altobelli, partiamo dal pronostico: chi vince domani sera?

"Fosse stata prima della sosta avrei detto Juve, perché l’Inter veniva da risultati un po’ deludenti. Dopo la sosta, ho più fiducia nell’Inter, perché mi auguro che abbia superato il momento critico. Ad ogni modo, ritengo la Juve favorita perché gioca in casa e nelle ultime partite sta dimostrando di aver recuperato diversi giocatori. Parlo di gente che ha alzato il rendimento rispetto a due-tre mesi fa".

Lautaro deve sfatare il tabù dello Stadium. Come arriva alla sfida?

"Sono sicuro sia carico, che sia il primo a voler spaccare il mondo. Mi auguro dimostri di essere il giocatore che tutti conosciamo. Quella di domenica è un’occasione per fare vedere di che pasta è fatto. Il Toro è uno che, se in giornata, difficilmente lo fermi".

Quale sarà la chiave tattica per l’Inter? Come può far male alla Juve?

"L’Inter deve fare la partita. Non deve lasciare il pallino in mano alla Juve, deve giocare dall’inizio alla fine dettando i tempi. Deve sempre giocare all’attacco e aggredire. Non è una squadra fatta per aspettare o fare calcoli. Ogni volta che l’Inter ha pressato alto, ha sempre messo sotto tutti".

