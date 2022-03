Altobelli: “Inter, su Lautaro mai nessun dubbio. Venerdì un paradosso”

Le parole dell'ex bandiera nerazzurra a proposito dell'attaccante tornato al gol contro la Salernitana

Presente negli studi di Rai Sport, Alessandro 'Spillo' Altobelli ha parlato del momento che sta attraversando l'Inter. Queste le sue considerazioni: "La cosa più importante era recuperare Dzeko e Lautaro, i gol degli attaccanti contano. Nella gara con la Salernitana l'Inter, oltre ai tre punti, ha ritrovato i suoi gol. Io non ho mai avuto alcun dubbio su Lautaro: è vero che non segnava da gennaio, ma era il giocatore più sostituito d'Europa. Paradossalmente, Inzaghi non l'ha tolto contro la Salernitana a cinque minuti dalla fine per fargli prendere la standing ovation, mentre in precedenza è stato sistematicamente sostituito. Io gli darei più fiducia e mi auguro che ora il Toro trovi i gol anche nelle gare più importanti".