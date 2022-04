Altobelli: “Italia? Peggior flop della storia. Mancini aveva il dovere di dimettersi”

Le considerazioni dell'ex bomber dell'Inter e della nazionale a proposito dell'esclusione dai prossimi mondiali

La delusione è ancora enorme. Spillo Altobelli non riesce a digerire la seconda esclusione di fila dell'Italia dai mondiali. Ha parlato così l'ex attaccante dell'Inter e della nazionale ai microfoni di Fcinter1908.it: "L'Italia dopo gli Europei ha lasciato a desiderare: non ci siamo qualificati non perché non abbiamo battuto la Macedonia del Nord, ma perché abbiamo perso punti con la Svizzera ed altre squadre nel girone. Durante lo spareggio tutti pensavano già al Portogallo e questo è stato un altro errore fatale".