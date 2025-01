Altobelli: “Lautaro stia tranquillo. E gli do un consiglio sui rigori”

Non segna per quanto ci si aspetti da lui. Si è sbloccato contro il Cagliari, ma contro l'Atalanta in Supercoppa, pur avendo diverse occasioni, ha sprecato tantissimo. Di Lautaro Martinez ha parlato a La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante nerazzurro Alessandro Altobelli. «Quando mi capitavano questi momenti di digiuno, mi fermavo ad Appiano dopo l'allenamento e chiedevo ai miei compagni di crossare e facevo tiri fino a che il rumore della rete non tornava familiare. A Lautaro manca il rumore del gol, del pallone che gonfia la rete. Quel rumore emoziona, è adrenalina. E vale, vale pure se arriva in allenamento: sembra che non conti niente, ma in realtà è come un riabituarsi alla normalità», ha spiegato l'ex calciatore.