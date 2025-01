Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli ha commentato la vittoria dell'Inter contro l'Atalanta. "Conferma in casa Inter, nel senso che la squadra di Inzaghi ha confermato quello che già si sapeva. I nerazzurri si confermano uno schiacciasassi. La fortuna/sfortuna dell’Inter è il momento di Lautaro che se fosse in forma porterebbe l’Inter a fare 4-5 gol a partita. Per l’Atalanta non dico rimandata ma c’è la presa di consapevolezza che contro l’Inter sarà difficile anche in campionato".

Sul momento di Lautaro?

"Lautaro è in un momento di difficoltà. Lo vedo stanco, è normale visto che non si è mai fermato, ed è anche un po’ sfiduciato. Sta sbagliando dei gol incredibili, alcuni anche imbarazzanti per il suo livello. È in un momento dove gli gira tutto storto. Deve essere bravo lui a non intestardirsi e i compagni a non fargli mai pesare che sta sbagliando".