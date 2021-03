Altobelli: “L’Inter fa un buon calcio. Lukaku-Lautaro, mi colpisce una cosa. Amo…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Spillo Altobelli parla dell'ottimo momento che sta attraversando l'Inter

Gianni Pampinella

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Spillo Altobelli parla dell'ottimo momento che sta attraversando l'Inter. Alla domanda se Conte è un tecnico che fa catenaccio, la risposta dell'ex nerazzurro è secca: "È esattamente il contrario. Lo dicono i numeri, lo raccontano le partite: l’Inter fa un buon calcio e un calcio offensivo, adattarsi alle situazioni non sminuisce il valore delle vittorie, anzi. Ma in generale le squadre di Conte hanno sempre avuto questa particolarità: è il segno che il tecnico deve avere un modo speciale di allenare gli attaccanti, un sistema di gioco nel quale sono proprio le punte ad esaltarsi".

Nello specifico, nell’Inter si esaltano Lukaku e Lautaro. Che cosa la colpisce di questi due, che non sia già sotto gli occhi di tutti?

"Prima di tutto: Lukaku-Lautaro è oggi la coppia più forte d’Europa. Nessuna squadra ha due attaccanti così complementari, oltre che forti. Non è scontato, in carriera può capitare di incontrare compagni di reparto con cui si lega meno. Di Lukaku e Lautaro mi colpisce soprattutto, la... sincerità. Sì, sono attaccanti sinceri. Nel senso che cercano di far segnare il compagno, in campo si cercano ma ognuno riconosce il ruolo dell’altro. Sono funzionali, per loro stessi, per l’Inter e per la gente. Ragionano di squadra, cosa che non accade con Ronaldo alla Juve: quando arriva la palla a lui, sai già che andrà a tirare, indipendentemente da come è piazzato il compagno".

L’Inter ha però trovato anche altri modi di far gol, oltre la Lu-La.

"Io amo gli esterni. Sì, è una dichiarazione d’amore per Hakimi e Perisic: le avessi avute io, due ali così.... Per un centravanti è il massimo: in area fanno arrivare tanti palloni, il miglior attacco del campionato è anche merito di quel che Conte costruisce sulle corsie esterne. E poi ora si è aggiunto pure Eriksen, che garantisce palloni puliti per gli attaccanti. Lo scudetto in tasca? Bah, nella mia ho cercato ma non ho trovato ancora niente... però sì, la percentuale è altissima".

