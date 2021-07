Altobelli: “Lukaku? Da Conte a Inzaghi cambia poco: sarà ancora dominante. L’Inter…”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Alessandro 'Spillo' Altobelli ha parlato così di Lukaku

Altobelli, l’Inter ha riabbracciato Lukaku, rientrato tirato a lucido e pronto a prendere per mano i compagni per una nuova caccia allo scudetto.

«Conosciamo tutti il valore di Lukaku, che è un grande uomo e un grande professionista prima di tutto, e poi un super campione, uno dei più forti attaccanti al mondo. Il lavoro che fa per la squadra è straordinario: è un punto di riferimento difficile da marcare per gli avversari, segna tanto e fa segnare anche i compagni. Questo modo di pensare prima alla squadra e poi a se stesso lo rende speciale rispetto ad altri fuoriclasse. E credo che in tutto ciò che fa ci sia sempre un messaggio positivo, per la squadra, per i tifosi e per gli appassionati di calcio».