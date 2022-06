Altobelli: “Lukaku sposta gli equilibri, ma sono con la Curva. Per Zaniolo farei follie”

Prende la parola Spillo Altobelli . Così l’ex giocatore dell’Inter a La Gazzetta dello Sport si è espresso sul ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro e non soltanto:

«Si perché è un campione. Lui e Lautaro sono una coppia perfetta, lo hanno dimostrato nel recente passato. Quello del Chelsea non sembrava il vero Lukaku, a Milano ritroverà la serenità perduta. Ma sono d’accordo con la curva Nord: nessuna contestazione, ma sarà trattato come tutti gli altri giocatori. Va sostenuto come qualsiasi altro giocatore in maglia nerazzurra, ma il consenso se lo dovrà riguadagnare sul campo».