Altobelli: “L’Inter non sottovaluterà le prossime gare. Lukaku trascinatore”

L'ex attaccante nerazzurro crede nello scudetto: "Da qui alla fine saranno tutte dure. Salute elemento fondamentale"

Alessandro "Spillo" Altobelli ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dei prossimi ostacoli che potrà incontrare l'Inter nel suo cammino verso lo scudetto: "Da qui alla fine saranno tutte dure, appena ne sottovaluti una la perdi: non è un modo di dire, è la realtà. Ma con Conte il rischio di prendere sotto gamba una piccola avversaria si riduce parecchio. Certo, Roma e Juventus in calendario alla fine, proprio una dopo l'altra, non scherzano. Ma si può davvero sperare che per allora il discorso scudetto sia chiuso. Mai come nel caso di questa Inter decisivo è il gruppo. Poi ovviamente Lukaku: Romelu rimane il trascinatore della squadra e il finalizzatore del lavoro di tutti i compagni, lo dicono le partite. Cosa serve per vincere lo scudetto? Basta vincerle tutte... Scherzi a parte: la strada per lo scudetto ormai è tracciata, "basta" andare avanti con questa rabbia e concentrazione e l'obiettivo tricolore diventerà finalmente realtà. E la salute ovviamente è un elemento fondamentale".