Altobelli: “Inter, Inzaghi bravo ma provi qualcosa di diverso. Scamacca e Haller molto forti”

Intervistato dalla Gazzetta, Alessandro Altobelli, leggenda dell'Inter, ha commentato il difficile momento della squadra di Inzaghi

"In questo momento il reparto non sta facendo bene, ma non è colpa di nessuno in particolare: Dzeko dà tutto in campo e Lautaro dà il massimo. Si tratta di un momento generale di appannamento e quindi deve essere l’allenatore, che io reputo bravissimo, a inventarsi qualcosa di alternativo".