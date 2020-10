Altobelli: “Inter si è rafforzata tanto ma deve correggere qualcosa: a differenza degli altri anni…”

Alessandro Altobelli, ex calciatore dell’Inter e campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 1982, è intervenuto in collegamento nel corso di SportLab, convegno promosso da Tuttosport e Corriere dello Sport per i 75 anni. Ecco le parole dell’attuale commentatore di BeIN Sports sui nerazzurri: “Conte deve ripartire dalla scorsa stagione, ovvero dal secondo posto a un punto dalla Juve e della finale di Europa League persa con il Siviglia.

L’Inter si è rafforzata tanto e in queste primissime partite abbiamo visto una squadra competitiva, in grado di segnare tanto ma che deve correggere qualcosa per essere super competitiva. Sarà una bella lotta tra Juve e Inter. Cinque sostituzioni? Juve, Inter, Milan e Napoli sono avvantaggiate. Contro la Fiorentina, l’Inter perdeva e ha messo dentro 5 giocatori offensivi ribaltando completamente la situazione. A differenza degli altri, l’Inter ha una seconda squadra anche in panchina, ovvero calciatori che potrebbero essere titolari. Quest’anno, Covid permettendo, sarà un bel campionato: l’Inter ce la può fare, sempre se l’Atalanta acconsente (ride, ndr). Bisogna fare i conti con l’Atalanta e con la Lazio“.