Altobelli: “Young, rigore ma quella palla andava fuori. Ma Cuadrado perché cade in avanti?”

«Young ingenuo sul rigore, perché tocca Cuadrado e lui ne ha approfittato. Perché se Young lo tira indietro lui cade in avanti? Ha fatto bene comunque a dargli il rigore. Anche perché quella palla sarebbe finita fuori da San Siro». Spillo Altobelli ha parlato così del rigore assegnato a Cuadrado nella gara tra Inter e Juventus. Gli ha risposto l’ex arbitro Pieri: «Young trattiene il giocatore bianconero che ha preso la posizione ed è davanti, sta andando indietro, cade in maniera scoordinata in avanti e Young lo tira giù con due mani. È una dinamica da calcio di rigore. C’è una doppia trattenuta da parte del giocatore dell’Inter».

(Fonte: RaiSport)