Altobelli: “L’Inter vuole approfittare della ristrutturazione della Juve. Conte? Per troppo amore…”

Alessandro Altobelli, ex calciatore dell’Inter, ha commentato ai microfoni di TMW le dichiarazioni del presidente nerazzurro Steven Zhang, elogiando il tecnico Antonio Conte: “Sono d’accordo col presidente, Conte è il tecnico dell’Inter e finché allena la squadra nerazzurra va sostenuto in tutto e per tutto, dal punto di vista anche delle richieste. È un grande allenatore, a volte per troppo amore per il calcio commette qualche errore ma è una persona che sa il fatto suo e vuole arrivare a grandi traguardi con i nerazzurri. Credo che l’Inter in questi anni abbia acquistato grandi giocatori e anche adesso sta facendo ampiamente il suo. È competitiva. Stanno arrivando i giocatori, altri andranno via. Credo che gli interisti possano togliersi delle soddisfazioni. Se l’Inter adesso è più avanti della Juve? Conte e la società hanno fatto delle scelte ben precise, per essere competitivi subito. Hanno capito che alla Juventus c’è una ristrutturazione in corso e allora vogliono provare ad approfittarne“.