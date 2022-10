Libero – Altro che pazza Inter, in Europa la squadra di Inzaghi è concretissima

"Al Meazza, tutto va come deve andare: 4-0 dell’Inter al Viktoria Plzen e ottavi di finale di Champions conquistati per il secondo anno consecutivo, stavolta con un turno d’anticipo e nel girone più difficile. La prestazione è una perfetta parabola ascendente: primi dieci minuti di giustificata tensione, rottura del ghiaccio, avvio del motore, gol della tranquillità, goleada, brindisi a Lukaku che ci ha messo due mesi per tornare in campo ma solo quattro minuti per tornare nei tabellini", sottolinea Libero.

"Quando la superiorità è così netta, giochi contro te stesso. L’Inter lo sa e non si fa prendere dal panico perla prima mezz’ora in cui non riesce a sbloccare il risultato. Così Dimarco e Bastoni costruiscono per Mkhitaryan e per Dzeko, che poi arrotonda su assist di Lautaro. Comincia la festa, entra e segna Lukaku, brindisi dello stadio e completata dall’annuncio di Zhang sul fatto che, «il club non è in vendita e non sto parlando con nessun investitore». Altro che pazza, l’Inter di Inzaghi in Europa è stata concretissima, al contrario dei primi due mesi in campionato", aggiunge il quotidiano.