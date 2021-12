Alvarez, agente in arrivo in Europa per raccogliere offerte: c’è anche l’Inter

L'attaccante argentino del River Plate è finito nel mirino di numerosi top club: servono 20 milioni di euro

Il futuro di Julian Alvarez sarà in Europa: l'attaccante argentino del River Plate è uno dei gioielli più luminosi del Sud America, e numerosi club del Vecchio Continente lo hanno messo da tempo nel mirino. A tal proposito, come scrive il quotidiano Olè, Fernando Hidalgo (agente del giocatore) il 2 gennaio attraverserà l'Atlantico con lo scopo di verificare se i sondaggi delle scorse settimane si trasformeranno in offerte formali. L'idea del procuratore è quella di ascoltare tutte le proposte che arriveranno per Alvarez per poi comunicarle al River Plate. Al momento non risulta nessun incontro programmato, ma l'agente del talentuoso attaccante classe 2000 ascolterà tutte le parti interessate che vorranno contattarlo.