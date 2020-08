Ex Inter, Ricky Alvarez positivo al Coronavirus: il comunicato del Velez

Ricky Alvarez colpito dal Coronavirus. Il centrocampista argentino ex Inter, ora in forza al Velez Sarsfield, è risultato positivo al tampone per il Covid-19. A comunicarlo è lo stesso club sudamericano con un comunicato ufficiale, che nella giornata di domani tornerà ad allenarsi.

“I calciatori Ricardo Álvarez e Thiago Almada sono stati a stretto contatto con casi positivi e, dopo aver eseguito i tamponi PCR durante questa settimana, sono risultati positivi. Attualmente i due giocatori godono di buona salute, potendosi allenare in casa con i rispettivi controlli medici da parte del club“.

(Fonte: Velez.com)