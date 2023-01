Alvini: “Vialli? La Cremonese proverà a vincere a Verona anche per lui”

'Dobbiamo fare una grande partita a Verona, anche nel nome di Vialli'. La conferenza stampa di Massimiliano Alvini della Cremonese alla vigilia dello scontro diretto del Bentegodi e si apre con un momento di raccoglimento dedicato a Gianluca Vialli, il grande campione cremonese scomparso il 6 gennaio. 'Voglio ricordare Gianluca Vialli come un uomo innamorato della vita. Le sue parole, i suoi racconti, anche le sue lacrime ci hanno messo di fronte una sola cosa: dobbiamo amare la vita, nonostante tutto. E questo è il ricordo che ci lascia. Daremo tutto per provare a regalargli una vittoria. Ci ha insegnato a non mollare mai, daremo tutto anche per questo. Mi aspetto una partita difficile come tutte le altre. Sono certo che la onoreremo con il massimo impegno".