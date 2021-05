Amadeus: “Mi auguro che Conte rimanga all’Inter, un delitto se andasse via”

Le parole del conduttore nerazzurro in collegamento con la Domenica Sportiva. Amadeus ha espresso il suo augurio relativo ad Antonio Conte e al ciclo che si potrebbe aprire.

Amadeus, noto tifoso interista, si è collegato con la Domenica Sportiva per commentare lo scudetto conquistato oggi dall'Inter: "Mi auguro che Conte rimanga all'Inter. Pretende tanto dai giocatori e dalla società. Se vuoi aprire un ciclo devi avere le garanzie. Lui è una persona esperta, ha insistito per avere Lukaku. Adesso tutti dicono che Lukaku è insostituibile, ma quando arrivò tanti non erano convinti fosse l'acquisto giusto. Credo si debba riaprire un ciclo. Un delitto se Conte andasse via. Adesso questo ciclo si può aprire. Mi auguro fortemente che Conte rimanga all'Inter".