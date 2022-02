Amadeus: “Inter gruppo speciale. Derby? Se vinciamo avrò il sorriso doppio sul. palco”

Il conduttore di Sanremo, intervistato da Gazzetta, ha parlato del derby di questa sera tra Inter e Milan

“Lo vedrò in albergo, il secondo lo perderò. Per forza, dovrò pur salire sul palcoscenico! Mi terranno aggiornato sul risultato, ma lo saprei comunque prima di cominciare. Non mi farò condizionare l’umore, certo se vinceremo il mio sorriso sarà doppio”. Si preannuncia una finale coinvolgente, degna conclusione di una settimana piena di meritato successo per Amadeus, “commissario tecnico” di un grande Festival, che invia messaggi potenti con leggerezza. E il gioco di squadra è la caratteristica che apprezza di più della formazione di Simone Inzaghi. “L’Inter è un gruppo speciale, tutti possono segnare e questo è il bello, penso a una sfida con tanti gol. Io in camerino avrò un gagliardetto nerazzurro, porto sempre con me un oggetto portafortuna”