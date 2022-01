Amadeus: “Quest’Inter mi diverte, Inzaghi fantastico. Ammetto che in estate ho pensato…”

Intervistato da Tuttosport, Amadeus, notoriamente tifoso dell'Inter, ha parlato così dell'andamento della stagione nerazzurra

Non sembra meravigliato da questa Inter prima in classifica.

«Sono piacevolmente sorpreso. Quando sono andati via Conte, Hakimi e Lukaku non nascondo che ho pensato che sarebbe stato difficile ripetersi, che ci saremmo sgonfiati e invece siamo diventati una squadra. Ancora di più. Ora c’è un gioco di squadra…».

«Sì, da interista mi dispiace vedere Josè così. Provo grande affetto per lui, conoscendolo so che sta soffrendo molto. Ma sta affrontando la sua prima stagione con una squadra nuova e bisogna farlo lavorare e se si può assecondarlo anche sul mercato».

«Non ho un giocatore preferito. Mi piacciono tutti, mi piacciono perché tutti ci mettono grande impegno. Vedo Skriniar non fermarsi mai, vedo Barella, Brozovic, Lautaro… Mai come quest’anno è un lavoro di squadra».

«Non lo so. Noi ci sentiamo, ci scriviamo solo dopo le partite delle nostre squadre e non parliamo di altro…».

«Quest’anno secondo me per lo scudetto se la giocano Milan, Inter e attenzione all’Atalanta. Dico attenzione perché non dico che che arriva per forza terza o quarta…».