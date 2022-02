Amadeus: “Mi fido dell’Inter. Inzaghi? Se avesse avuto Lukaku…”

Le considerazioni dell'uomo di spettacolo e grande tifoso nerazzurro a proposito dei temi d'attualità

Intervistato da Calciomercato.it, Amadeus è tornato a parlare di Inter. Queste le parole del noto tifoso nerazzurro: “Il campionato è incerto, non ci sono partite facili, ci sono quattro squadre in corsa, ci aggiungo anche la Juventus con la quale non bisogna mai stare tranquilli. Il Milan è forte psicologicamente e ha in rosa giocatori che sono in grande forma. Si deciderà tutto nelle prossime partite, è un bel campionato e sarà incerto fino alla fine. Mi fido dell’Inter. Inzaghi? Per me è tra i giovani tecnici più bravi a livello europeo. L’Inter gioca molto bene, è diversa da quella di Conte, e sono convinto che se anche lui avesse avuto Lukaku, oggi la posizione in classifica sarebbe differente. Dzeko sta facendo meglio di quello che pensavano vista l’età, ma Lukaku era determinante, faceva reparto da solo”.