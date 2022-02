Amadeus: “Scudetto? Mi preoccupa il Napoli, ma se l’Inter vincesse al Maradona…”

Intervistato da Tmw Radio, il conduttore di Sanremo Amadeus, grande tifoso dell'Inter, ha parlato della lotta scudetto:

"'Brividi' sono adesso con il Milan in Coppa Italia. Sarà l'occasione per rifarsi dopo il ko in campionato. 'Apri tutte le porte' direi a Vlahovic, che può aprire le porte a una speranza bianconera, e poi Leao, che ha una grande velocità. Sono due attaccanti che se li lasci andare senza freni aprono davvero tutte le porte. 'Ciao Ciao' mi piacerebbe dedicarla a tutte le squadre dietro l'Inter. Spero che l'Inter vinca per dire a tutte 'Ciao Ciao'. 'Ogni volta è così' a Mourinho? Mi dispiace perché è un vincente, deve avere una squadra forte. Mi dispiace vedere un Mourinho che non lotta per le prime due posizioni. Merita di stare davanti, spero la Roma costruisca una squadra forte perché è un valore aggiunto. Se lo farà, Mourinho darà tanto, ma la società deve fare uno sforzo".