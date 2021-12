Amadeus: “Con la Roma non sarà facile. Mourinho l’Inter l’ha sposata”

Il conduttore televisivo ha parlato della gara dell'Olimpico e si è soffermato su Mourinho che gli interisti hanno amato molto

«Vederlo sulla panchina della Roma non è facile, ma è comprensibile perché è un professionista. Un suo pezzo di cuore però sarà sempre nerazzurro. Come nei nostri cuori cuori ci sarà sempre posto per lui. Per me ha rappresentato anni indimenticabili. Avevamo una squadra fortissima e lui era in prima linea. Sentivamo di poter affrontare tutto. Credo fosse innamorato dell'Inter, l'ha allenata ma l'ha anche sposata. Credo che quell'affetto, quella passione resteranno nel tempo. Ora guarderò la partita in tv, ma al ritorno a San Siro voglio andare allo stadio per festeggiarlo come hanno fatto i tifosi laziali con Inzaghi. Spero in ogni caso che l'Inter vinca: non sarà facile, la Roma arriva da due sconfitte».