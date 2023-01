Amadeus: “Sanremo? L’ansia maggiore è guardare l’Inter. Io interista ansioso”

Intervenuto in collegamento con DAZN, Amadeus, conduttore tv e noto tifoso dell'Inter, ha parlato così del suo modo di tifare i nerazzurri: "L'ansia maggiore non è fare Sanremo ma veder giocare l'Inter: poi ci sono sempre partite importanti prima o dopo Sanremo, è così. Io sono molto interista, mi rovino la giornata a seconda di come vanno le partite. Io sono un interista ansioso, guardo la partita sempre in piedi, non riesco a stare fermo: parto sempre con pessimismo per non rimanerci male dopo. Col Monza ho detto che nel secondo tempo rischiavamo di pareggiare, qualcosa non andava: certo, avessero convalidato quel gol, sul 3-1 era chiusa".