Con Amadeus a Sanremo sale sul palco anche l’Inter e il conduttore incassa gli sfottò

Un po' di Inter, fino a quando Amadeus sarà il conduttore e il direttore artistico, ci sarà sempre sul palco di Sanremo. Nelle ultime due sere, due volte il presentatore è finito nel mirino per la sua fede nerazzurra. Ieri sera era stato il giovane attore di una fiction che andrà in onda su Rai1, Resta con me, a parlare di calcio ad Amadeus. "Eh questo Napoli...", gli ha detto mentre gli ha consegnato la maglia della squadra di De Laurentiis. E lui ha risposto: "Mi posso vantare che se il Napoli sta andando forte l'Inter è stata l'unica squadra a batterlo". Ma l'attore ha ribadito: "Ma a meno 13 fa freddo?". Ci sta che i tifosi azzurri si prendano le loro rivincite in un momento bellissimo per loro. E così il conduttore del Festival ha incassato col sorriso.