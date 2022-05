Amadeus: “Sono sincero, non sono in tensione. Correa mi ha deluso. Dybala all’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Amadeus, noto tifoso interista, ha parlato così dell'ultima giornata di campionato

"Devo essere sincero: non sono in tensione, sono felice della stagione dell'Inter. Vincere due Coppe mi appaga, la tensione ce l'ha il Milan. Noi non siamo padroni del nostro destino, dobbiamo vincere. Se accade quello che potrebbe accadere bene, altrimenti l'avrà meritato il Milan. Noi abbiamo fatto una stagione positiva, vincere la Coppa Italia è stata fondamentale. Dybala all'Inter? Mi piacerebbe moltissimo. I due migliori e peggiori dell'Inter? Mi è sempre piaciuto Brozovic, insostituibile. E anche Perisic, una delle migliori stagioni della sua carriera. Mi aspettavo di più da Correa, Lautaro non è stato molto aiutato anche se Dzeko ha fatto il suo. Chiaro che Dzeko non è Lukaku. Non c'è un altro giocatore che ha deluso".