Amadeus: “Inter, spero nella seconda stella. Felice per Lukaku. A Lecce…”

Amadeus, noto volto televisivo e grande tifoso dell'Inter, ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Calcio a Ferragosto? Strano, ma bello, per chi ama il calcio come me ogni periodo è buono. Sono rientrato da Londra, dove ho portato mio figlio José (in onore di Mourinho) a vedere gli stadi di tante squadre, dal Chelsea all'Arsenal, dal Fulham al Watford, è uno spettacolo l'organizzazione degli impianti inglesi, dove si può entrare a qualsiasi ora e trovare negozi, ristoranti, mostre. Sarebbe ora di costruirli tutti così anche in Italia, non esiste che Inter e Milan giochino nello stesso stadio, ogni club dovrebbe averlo di proprietà".