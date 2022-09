Amantino Mancini: “Inter, bisogna crederci. Squadra forte e Inzaghi è un grande allenatore”

"La Roma non deve aspettare tanto gli avversari: quando giochi contro l’Inter a San Siro devi provare ad aggredire. La squadra di Mourinho gioca nel contrattacco, è una squadra di transizione. L’Inter deve stare attenta a calibrare l’aggressività: è normale, quando giochi in casa, in uno stadio come San Siro, avrà più possesso palla e deve cercare di mettersi bene in difesa per evitare di essere presa in contrattacco, tattica su cui la Roma punta molto".