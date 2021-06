Ambasciatore italiano a Londra: “Italia-Austria, lavoriamo su due livelli. I contagi…”

Raffaele Trombetta, ambasciatore italiano in Inghilterra, fa il punto della situazione in vista di Italia-Austria

Raffaele Trombetta, ambasciatore italiano in Inghilterra, intervistato dalla Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in vista di Italia-Austria che si giocherà sabato a Wembley: "Stiamo lavorando su due livelli: informare i nostri connazionali e contatti permanenti con autorità britanniche e federazione. Stiamo utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione, social compresi. Sostanzialmente i tifosi italiani non possono venire a Londra".