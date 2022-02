Ambrosetti: “Conte-Tottenham? Forse non è del tutto coinvolto. Lukaku? Credo abbia…”

L'ex centrocampista Gabriele Ambrosetti ha parlato ai microfoni di TMW Radio l'inizio di avventura di Antonio Conte al Tottenham

Come vede Conte al Tottenham?

"La sua storia parla chiaro, è sempre riuscito a vincere tirando fuori giocatori incredibili. Ancora forse non è del tutto coinvolto, subentrando per la prima volta in un grande club anche lui ha dovuto trovare un cerco equilibrio: dal suo arrivo la squadra comunque ha fatto bene, il problema è che erano indietro nella prima parte".