Ambrosini: “L’Inter se la può giocare contro il Liverpool. Brozo come Pirlo quando…”

Intervenuto nel post-partita di Salernitana-Inter su Dazn, Massimo Ambrosini ha parlato così di Marcelo Brozovic

"Per importanza che ha e come lo cercano, Brozovic è come Pirlo. I compagni lo cercano sempre e lo trovano. Brozo è il giocatore che ha meno sostituti in rosa, per meriti suoi. Certe volte ci appoggiavamo a Pirlo perché faceva comodo e liberava altre giocate, e questo testimonia la forza di un giocatore. I compagni passano talmente tanto da Brozovic che lui sistema tutte le cose. Liverpool? L'Inter, se è questa, se la può giocare".