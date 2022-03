Ambrosini: “Milan, Napoli e Inter, giochi ancora aperti. Calo nerazzurro inatteso”

L'ex calciatore ha parlato a DAZN della lotta scudetto e la considera ancora aperta nonostante il pari di oggi dei nerazzurri

"Il calo dei nerazzurri- ha detto l'ex centrocampista - è stato inaspettato e lungo. Il Milan è in stato di salute tecnica e mentale. Napoli per qualità e coraggio merita di avanzare propria candidatura. Non penso che la Juventus possa rientrare, sono troppi punti, ma il percorso in campionato è da evidenziare. Alla lunga se lo giocheranno le prime tre. La squadra bianconera ha meno possibilità. Le prime tre hanno una grossa differenza a livello psicologico, il Milan arriva con spinta e motivazione diversa. L'Inter ce l'ha diversa rispetto ai rossoneri e al Napoli. Tra un po' potremo fare calcoli sulla differenza reti magari. Perché in questo equilibrio potremo anche fare questi discorsi. Il Napoli è solo tre punti dietro e forse la sconfitta con il Milan ha dato una forza in più, due rimonte fatte sono segnali e non ha pressioni particolari per la vittoria, ma voglia di vincere sì".