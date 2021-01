Ambrosini: “L’Inter anche 11 contro 11 ha fatto una buona partita. Eriksen? Punterei ancora su di lui”

L’ex centrocampista del Milan Ambrosini ha parlato della vittoria dell’Inter nel derby di Coppa Italia e del gol del centrocampista danese:

“Ibra-Lukaku? Capita in campo di perdere il controllo. Questo non giustifica il comportamento. Anche all’andata si erano beccati sui social. Non penso che dal punto di vista psicologico il Milan ne risentirà. Anche in 11 contro 11 l’Inter ha fatto una buona partita, Tatarusanu ha fatto delle belle parate e il Milan ha retto grazie alla fase difensiva. Io punterei ancora su di lui, l’Inter gli ha cambiato parecchi ruoli, le stanno provando tutte”.