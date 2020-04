Ambrosini: “Il derby più bello l’1-1 con l’Inter in Champions. Ronaldo il più forte perché…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha spiegato quale sia il derby contro l’Inter che ricorda con più piacere: “Il derby di Semifinale di ritorno in Champions League che ci ha fatto poi arrivare in finale con la Juve. A livello di ricordi ed importanza è quello che ha lasciato più ricordi positivi: e non abbiamo nemmeno vinto, finì 1-1. Per la partita è stato il più bello”.

Il giocatore più forte con cui hai giocato?

“Ronaldo. Per la condizione che aveva e per quello che ci ha fatto vedere, nonostante la condizione: ci ha fatto vedere che tipo di giocatore che era”.