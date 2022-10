Ambrosini: “Inter forte, col Barça dimostrata una cosa. Può vincere lo Scudetto”

"Dal punto di vista tecnico che l'Inter fosse forte, non c’erano dubbi. La prima parte di questa stagione aveva evidenziato come si dovesse salire un gradino a livello mentale. E la gara di Barcellona ha dimostrato questo sblocco psicologico. È vero che i nerazzurri si erano un po’ involuti nel gioco, ma la priorità era sistemare l’approccio a stagione e competizione".

Usiamo il termine “candidato” anche per l’Inter in relazione allo scudetto?

"Siamo in una fase di campionato in cui le distanze possono essere colmate. L’Inter poi non è così dietro come lo è la Juventus. I nerazzurri possono legittimamente, senza neanche fare quale tipo di cammino, rientrare nella lotta per il titolo".