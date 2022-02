Ambrosini: “L’Inter per 75 minuti ha giocato almeno alla pari con il Liverpool”

Ambrosini ha commentato la prestazione dell'Inter dopo il ko con il Liverpool per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League

Massimo Ambrosini ha commentato la prestazione dell'Inter dopo il ko contro il Liverpool per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "È stata una delle migliori gare dell'Inter, anche se il discorso qualificazione è quantomeno compromesso. Però, dal punto di vista della prestazione, l'Inter ha messo un mattoncino importante per ciò che riguarda la consapevolezza: per 75 minuti, l'Inter è stata se non superiore almeno pari al Liverpool. Il motivo di rammarico deve essere per il fatto che l'Inter ha preso gol su situazioni di palla da fermo", le sue parole ad Amazon Prime Video.